Corona-Krise: Zweites „Stream On“-Konzert der Musical Company

Maschen – Wegen der Corona-Krise kann auch die neue „The Musical Company“ in Maschen die geplanten Aufführungen des Musicals „Joseph and the amazing

technicolor Dreamboat“ nicht wie geplant im Musicalstudio am Rübenkamp in Maschen auf die Bühne bringen.



Nach dem Motto „Kommt der Prophet nicht zum Berg, muss die Company eben zu Ihnen kommen“ präsentieren die Organisatoren wie am vergangenen Sonnabend ein „Stream-On“-Wohnzimmerkonzert über das Internet live von der Bühne des neuen Musicalstudios Maschen.



Am Sonnabend, 28. März, begrüßen Jonathan Guth (Freiwilligendienst im Sozialen Jahr Kultur), Xung Pascal van Nguyen (Assistent der Geschäftsleitung) und Pascal F. Skuppe (Geschäftsleitung TMC) sowie als Gast Jana Gugenheimer (Musikalische Leitung JOSEPH) ab 19 Uhr die Zuschauer herzlich an den internetfähigen Endgeräten.



Egal, ob in Quarantäne, auf der Arbeit oder in der Badewanne. Im neuen Format wird es brandneue Rubriken wie Das Hubble-Quiz und die Hygieneaktion des Tages zu sehen geben. Das Video wird auf unter anderem auf der Facebookseite und auf der Homepage von The Musical Company veröffentlicht. (cb)