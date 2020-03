Corona-Krise: Margaretenhort bietet telefonische Beratung an

Harburg - Der Margaretenhort bietet Kinder- und Jugendhilfe sowie sozialpsychiatrische Betreuung für Minderjährige und Erwachsene, Schulkooperationen, Offene

Kinder- und Jugendarbeit sowie sozialräumliche Hilfen im Hamburger Süden und darüber hinaus.



Durch die Corona-Situation finden unsere öffentlichen Angebote im Haus der Kirche in der Hölertwiete voraussichtlich bis Ende April nicht statt. Trotzdem möchten die Experten den Familien weiterhin eng zur Seite stehen.



„Wir bieten Ihnen telefonische Sprechzeiten an, in denen Sie weiterhin mit all Ihren Fragen und Bedürfnissen persönlich mit uns Kontakt aufnehmen können. Gerade die Vernetzung unserer Kollegen macht es möglich, dass die Unterstützung in den unterschiedlichsten Sprachen stattfinden kann und das Anliegen - wenn nötig - an das passende Angebot weitergeleitet wird“, sagt Michaela Ernster vom Margaretenhort. (cb)



Die entsprechenden Kontaktdaten mit den jeweiligen Sprechzeiten zu den Angeboten:



Elternlots*innen Heimfeld

Montag bis Freitag, 10:00 - 15:00 Uhr

Anna Jinda Logemann

Tel.: 0162-740 303 5

Familienlots*innen Heimfeld & Phoenixviertel

Montag bis Freitag, 10:00 - 12:00 Uhr

Mirja Brunck

Tel.: 0172-672 326 8

Ilse- Marie Städing

Tel.: 0173-195 495 3

Sabrina Frisch

Tel.: 0173-243 051 3

Martin Barth

Tel.: 0172-246 880 2

Hebammen-Sprechstunde

Montags, 13:30 - 15:00 Uhr

Christiane Terner

Tel.: 0172-370 773 7

Margaretenhort UNS ─ Süderelbe

Montag bis Freitag, 10:00 - 12:00 Uhr

Anna-Maria Schiedlatzek

Tel.: 0162-217 756 8

Netzwerk frühe Hilfen Harburg

Montag bis Freitag, 09:00 - 15:00 Uhr

Bianca Ebener

Tel.: 0176-703 561 22

Sozialberatung Wilhelmsburg & Rothenburgsort

Montag bis Freitag, 10:00 - 12:00 Uhr

Gitta Siebke-Balkau

Tel.: 0176-616 474 93

Treffpunkthaus Heimfeld

Montag bis Freitag; 10:00 - 15:00 Uhr

Serpil Islemecioglu (Stadtteilarbeit)

Tel.: 040-767 606 1

Heidi Bundt (Familientreff)

Tel.: 0173-899 369 2