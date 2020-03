Recyclinghöfe und Neuland und Neugraben weiterhin geöffnet

Neuland - Die Recyclinghöfe in Neuland am Neuländer Kamp und Neugraben in der Straße Am Aschenland sind weiterhin zu den bekannten Zeiten geöffnet.

DieStadtreinigung bittet ihre Kunden, die Recyclinghöfe aber nur für unumgängliche Aktivitäten wie beispielsweise Umzug, Wohnungsauflösung oder andere nicht aufzuschiebende Situationen zu nutzen.

Ingesamt gibt es bislang bei der Stadtreinigung keine nennenswerten Einschränkungen in den Dienstleistungen durch Personal- und Lieferengpässe. Lediglich die mobile Problemstoffsammlung ist zunächst bis zum 27. März eingestellt, die STILBRUCH-Kaufhäuser sind bis auf Weiteres geschlossen und sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt. zv