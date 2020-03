Corona-Virus: Auf den Spielplätzen hat es sich ausgetobt

Harburg – Auf Hamburgs Spielplätzen hat es sich ausgetobt: Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, herrscht auf allen Spielplätzen ein Verbott. Seit

Donnerstag sind alle 67 bezirklichen Spielplätze, die vom Harburger Fachamt Management des öffentlichen Raumes, Abteilung Stadtgrün betreut werden, mit Flatterband und Hinweisschildern als gesperrt gekennzeichnet. Auch die meisten Spielplätze, die nicht zum Bezirk gehören wurden mittlerweile gesperrt.



sagt Sandra K. Stolle, Stellvertretende Pressesprecherin des Harburger Bezirksamt auf Anfrage von harburg-aktuell. „Dort wo es möglich ist werden die Tore der Einzäunung verschlossen“, fügt sie hinzu.



Gemäß der Allgemeinverfügung der BGV, Nr. 10 vom 16. März 2020 gilt die Sperrung für alle Spielplätze. Stolle: „Unter dem Begriff des Spielplatzes ist jeder Ort zu verstehen, an dem mindestens ein fest installiertes Spielgerät vorhanden ist, das dafür bestimmt ist, dass Kinder mit ihm spielen. Das Verbot umfasst sowohl Spielplätze eines öffentlichen Betreibers als auch eines privaten Betreibers. Auch die Sandkiste im Innenhof einer Wohnanlage zählt zu den Spielgeräten.“



Nicht unter den Begriff des Spielplatzes fallen lediglich Spielgeräte, die ausschließlich für den familiären beziehungsweise privaten Gebrauch vorgesehen sind, wie etwa Spielgeräte im Garten eines Einfamilienhauses. Spielplätze, die zur Anstalt Schule gehören beziehungsweise die sich auf einem umzäunten Gelände einer Kindertagesstätte befinden und die ausschließlich von Kindern und Schülern im Rahmen der rechtmäßigen Notbetreuung genutzt werden, fallen nicht unter die Allgemeinverfügung.



Wie wird kontrolliert, ob die Menschen die Spielplätze nicht mehr betreten? Die Abteilung Stadtgrün kontrolliert während der Dienstzeit ob die Absperrungen auf den bezirklichen Spielplätzen weiter intakt sind, heißt es.



Sandra K. Stolle: „Zum jetzigen Zeitpunkt finden Absprachen zwischen den fachlich zuständigen Abteilungen statt, um eine einheitliche Regelung für das Stadtgebiet zu erarbeiten. Grundsätzlich appellieren wir an die Bürgerinnen und Bürger sich freiwillig an die Allgemeinverfügung zu halten und im Hinblick auf die eigene Sicherheit und die der Mitbürgerinnen und Mitbürger auf Besuche auf dem Spielplatz zu verzichten.“ (cb)