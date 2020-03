A-Jugend-Fußballer des HTB: „Wir gehen für Sie einkaufen!“

Harburg - Die Tore des Harburger TB auf der Jahnhöhe sind zurzeit verschlossen, trotzdem beweist der Verein in der Corona-Krise, dass die Solidargemeinschaft über

den Sport hinausgeht. Die erste A-Jugend Fußballmannschaft vom HTB bietet jetzt einen Einkauf- und Abholservice an. Das Angebot richtet sich an ältere oder kranke Menschen, die aus Angst vor Ansteckung mit dem Corona-Virus lieber zuhause bleiben wollen.



“Wir möchten ältere Menschen in unserer Nachbarschaft unterstützen und ihnen in dieser schwierigen Zeit helfen“, sagt Emre Ucar, einer der jungen freiwilligen Helfer. Die Gruppe die sich zusammengefunden hat besteht zurzeit aus sehn Helfern, die mit Fahrrädern und einem Auto ausgestattet sind.



„Wir gehen einkaufen und holen auch gerne Medikamente aus der Apotheke ab", sagen die Fußballer. Die Idee kommt aus der Mannschaft selbst. Der Einkaufsservice ist erst einmal am Montag- und Donnerstagnachmittag unterwegs. Von 09 bis 13 Uhr werden Anrufe und Einkaufsaufträge in der Geschäftsstelle vom HTB unter der Telfonnummer 040/791 433 23 entgegen genommen.



Zwischen 12 und 16 Uhr fahren die Jungs aus der Fußballmannschaft vom HTB durch den Stadtteil, kaufen für Sie ein und bringen die Einkäufe und Besorgungen zu Ihnen nach Hause. „Bei großer Sorge vor einer Ansteckung, können die Einkäufe und das Wechselgeld auch vor der Haustür abgestellt werden. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!“, sagt Carla Rook vom HTB-Marketing. (cb)