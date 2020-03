Schule In den Zeiten von Corona: Nur sechs Kinder an der Alten Forst

genommen? Wie findet Schule zu Zeiten statt, in denen die Schule geschlossen ist und nur noch eine Notbetreuung stattfindet?



Harburg Aktuell hat nachgefragt bei der größten Grundschule in Harburg - der Schule In der Alten Forst in Eißendorf. Die Planungen für den Umgang mit dem Virus haben nach Auskunft der Schulleitung schon in den Ferien begonnen und werden laufend angepasst.



Eltern und Mitarbeiter wurden über die Anweisungen der Behörde und die Umsetzung der Maßnahmen durch die Schule über elektronische Medien informiert. So finden sich auf der Homepage und bei Facebook alle relevanten Informationen.



Seit dieser Woche erscheinen gut 20 Kollegen und 6 Kinder – deren Eltern die Notbetreuung der Schule benötigten - in der Schule. Die Kinder werden von 8 bis 16 Uhr betreut, wobei ab 13 Uhr der Kooperationspartner der Schule die Betreuung sicherstellt. Täglich können Eltern ihre Kinder zur Notbetreuung anmelden und mit dem Caterer wurde die Versorgung geklärt.



„Die Kollegen stellen auf unterschiedliche Art und Weise den Kontakt zu den Kindern ihrer Klassen her und versorgen sie mit Aufgaben, die im häuslichen Rahmen gut erledigt werden können“, erklärt Schulleiter Andreas Wiedemann, und ergänzt: „Dabei nutzen einige schon etablierte digitale Wege in der Klassenkommunikation, während andere diese nun aufbauen oder aber mit Rücksicht auf das Alter der Kinder Aufgaben per Post oder zentrale Abholung übermitteln.“



Wie beurteilt der Schulleiter die derzeitige Situation in der Krise: „Wir sind sehr glücklich über das professionelle Handeln in dieser Krisenzeit. Jedes Kind wird bei Bedarf betreut und alle Kinder erhalten Aufgaben ihrer Lehrer. Eltern und Kollegen handeln sehr verantwortungsbewusst und mitdenkend. Das erleichtert die Arbeit zurzeit sehr.“ (cb)