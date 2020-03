Corona: Kindergarten in Eißendorf wurde geschlossen

am Hainholzweg geschlossen worden. Das Personal ist in Quarantäne. Die Kinder, die in der Notbetreuung waren, werden jetzt auf Anweisung des Gesunheitsamtes in anderen Kindergärten betreut. Sie hatten keinen direkten Kontakt zu dem betroffenen Mitarbeiter gehabt.

Das DRK selbst ist im Corna-Dauereinsatz. Allein am Mittwoch wurden von den fünf mobilen Teams in ganz Hamburg rund 500 Test auf den Virus gemacht. Um die Menge bearbeiten zu können, ist ein zweites Labor mit der Analyse der Proben beauftragt worden. Die Zahl der auf Corona positiv getesteten Hamburger wird von der Gesundheitsbehörde auf mittlerweile über 400 angegeben. zv