Corona-Krise: Shopping-Sonntag am 5. April wurde abgesagt

(BWVI) bekannt geben. Eigentlich sollte in der Harburger City am ersten April Sonntag die Veranstaltung „Eine Bühne für alle“, das Fest zum Thema Inklusion und Integration stattfinden, doch jetzt kam die Absage wegen des Coronavirus.



„Wir bedauern sehr, dass aufgrund der aktuellen Situation und aus Gründen der Eindämmung des Coronavirus von der BWVI die Veranstaltungen zum Verkaufsoffenen Sonntag in ganz Hamburg abgesagt wurden“, sagte Harburgs Citymanagerin Melanie-Gitte Lansmann am Dienstag gegenüber harburg-aktuell, und fügt hinzu: „Wir hoffen, dass wir alle diese Krise gut überstehen.“



Aus aktuellem Anlass wird die geplante Sonntagsöffnung am 5. April abgesagt, teilte die BWVI heute mit. Außerdem heißt es in der Begründung: „Die Allgemeinverfügungen vom 12. März und 15. März 2020 zur Eindämmung des Coronavirus in Hamburg verbieten bis zum 30. April 2020 öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen, bei denen es zu einer Begegnung von Menschen kommt, sowie Versammlungen unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden. Die von den Bezirksämtern erlassenen Rechtsverordnungen mit der Freigabe der Ladenöffnungszeiten am Sonntag, den 5. April 2020, aus Anlass der oben genannten Veranstaltungen, sind daher gegenstandslos und werden aufgehoben.“



Unabhängig von dieser speziellen Absage der Sonntagsöffnung dürfen aber für die in der aktuellen Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Coronavirus im Detail genannten Verkaufsstellen auch an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr bis zum 16. April 2020 geöffnet sein. Dazu zählen unter anderem die Bereiche Lebensmittel, Lieferdienste, Sanitätshäuser, Drogerien, Apotheken und Getränkemärkte. (cb)