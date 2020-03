Corona-Krise: Behörde schaltet Hotlines für Unternehmen

wurden nun zusätzlich branchenspezifische Hotlines und E-Mailadressen in der Wirtschaftsbehörde eingerichtet. Die Telefone sind montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr zu erreichen.



Hotlines und Mailadressen für Unternehmerinnen und Unternehmer

Industrie: 040 - 428 41-3637 & Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Hafen, Schifffahrt und Logistik: 040 - 428 41-3512 & Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Einzelhandel: 040 - 428 41-1648 & Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



KMU: 040 - 428 41-1497 & Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Gastronomie, Hotel, Tourismus: 040 - 428 41-1367 & Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Agrar: 040 - 428 41-3542 & Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!



Weiterhin bestehen die bereits bekannten Hotlinenummern: 040 42841 1497 sowie 040 42841 1648

Wer bei den angegebenen Nummern nichts wird, kann sich auch direkt an das Bezirksamt Harburg wenden. „Wer jetzt auf Grund der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, kann einen Antrag auf Entschädigung schriftlich beim Bezirksamt einreichen“, sagt Bezirksamtssprecher Dennis Imhäuser.

Es reiche ein formloser Antrag, der in den Hausbriefkasten direkt am Rathaus Harburg geworfen wird. Er müsse nur lesbare und vollständige Angaben zum Absender erhalten. Imhäuser: „Wir sammeln die Anträge und leiten sie an die zuständigen Stellen.“



Im Übrigen sei alles nach Paragraf 56 des Infektionsschutzgesetzes geregelt: www.gesetze-im-internet.de/ifsg/ ag