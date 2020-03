Trotz Corona: Discomove soll bislang wie geplant stattfinden

Vogelschießen wurden wegen der Corona-Krise bereits abgesagt.



Am Sonnabend, 16. Mai, - also in gut zwei Monaten - soll zum 7. Mal der Discomove durch den Binnenhafen rollen. Tausende Menschen wollen dann eine Open-Air-Party mit viel Disco-Musik und bunten Trucks rund um den Kanalplatz feiern. Und bislang

halten die Veranstalter an dem Termin fest: „Wir beobachten die Entwicklung der Folgen des Corona-Virus aufmerksam. Allerdings können auch wir die weiteren Entwicklungen nicht absehen“, teilt Organisatorauf der Homepage und über Facebook mit.Und weiter heißt es: „Zur Zeit gehen wir davon aus, dass der Discomove am 16. Mai wie geplant stattfinden kann.“ Fürgibt es allerdings auch einen Plan B: „Im Falle einer Absage werden wir nach einem Ausweichtermin mit den Behörden verhandeln. Wir werden alles tun was in unserer Macht ist.“ (cb)