Corona: Im Bezirk Harburg sind bislang zehn Infizierte bekannt

Während es in ganz Hamburg 290 das Virus positiv getestete Personen bekannt sind, gibt es in Harburg bislang zehn Infizierte. Keiner von ihnen zeige lebensbedrohliche Sympthome. Hamburgweit wurden 260 Infizierte gemeldet. Es gab einen ersten Todesfall. Im Landkreis Harburg wurden 20 bekannte Infektionen gemeldet. Die meisten neu infizierten Personen sind Rückkehrer von reisen in Risikogebiete.

Wie auch im Rest der Stadt werden in Harburg entsprechend der modifizierten Allgemeinverfügung des Senates jetzt viele Geschäfte geschlossen bleiben. Ausnahmen gibt es für Lebensmittelgeschäfte. Auch der Wochenmarkt auf dem Sand und in Neugraben wird weiter stattfinden. Nicht betroffen von einer kompletten Schließung sind außerdem Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, die Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, die Bau- und Gartenmärlte, Fachhandlungen für Tierbedarf sowie Großhandelsmärkte wie der Handelshof oder die Metro. Alle Betriebe dürfen auch an Samstagen und Sonntagen in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet werden.

Restaurants dürfen nur frühestens um 06:00 Uhr öffnen und müssen spätestens um 18:00 Uhr schließen. Nach 18:00 Uhr ist ihnen der Abverkauf von Speisen und Getränken zum Mitnehmen gestattet. Abholservice oder Lieferservice sind gestattet und nicht zeitlich reglementiert.

Geschlossen werden auch alle Spielplätze. Sie dürfen nicht mehr betreten werden.

Das Bezirksamt wird den Publikumsverkehr deutlich reduzieren. Nur das zentrale Kundenzentrum in Harburg im Rathausforum ist geöffnet. Dort werden aber keine "Spontankunden" außer in dringensten Notfällen, angenommen. zv