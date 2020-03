Wilhelmsburg: Scheiben an der Filiale der Deutschen Bank zerstört

Die Tat wurde am Freitagmorgen entdeckt. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Die Täter werden in der linksextremistischen Szene vermutet. In der Vergangenheit hatte es bereits mehrfach vergleichbar Anschläge auf die Deutsche Bank in der Veringstraße gegeben. zv